СМИ: Залужный мог сам распустить слухи о своей отставке

По другой версии издания "Страна", слухи об отставке распространяет экс-президент Петр Порошенко, который тем самым хочет подорвать позиции действующего президента Владимира Зеленского, спровоцировав его конфликт с главкомом ВСУ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог сам распустить слухи о своей отставке, чтобы нанести удар по позициям президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет издание "Страна".

Издание предполагает, что указ об отставке Залужного действительно мог быть подписан в понедельник. "Об этом узнала условная "группа поддержки" главкома и решила сыграть "на упреждение" - обнародовать эту информацию еще до того, как президент подпишет или опубликует соответствующий указ", - говорится в публикации.

В результате после того, как в понедельник вечером разошлись слухи об отставке Залужного, он стал получать многочисленные выражения поддержки в соцсетях. Залужный пользуется большой популярностью на Украине и, по некоторым опросам, опережает Зеленского в рейтингах доверия политикам. В этой ситуации офис президента Украины не смог пойти на столь резкий шаг.

По другой версии издания, слухи об отставке Залужного распространяет экс-президент Петр Порошенко, который тем самым хочет подорвать позиции действующего президента, спровоцировав его конфликт с главкомом.

Впервые слухи о предстоящей отставке Залужного появились прошлой осенью после провала летнего контрнаступления. Теперь их связывают с уничтожением украинскими ПВО самолета Ил-76 над Брянской областью, на борту которого находились украинские пленные. Залужный в качестве главнокомандующего отвечает, в том числе, за работу ПВО.