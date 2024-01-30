В Киеве не рассматривают варианты действий в случае неполучения помощи ЕС

От этой поддержки зависит своевременность и полнота невоенных расходов, рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украина даже не рассматривает варианты, за счет каких средств производить невоенные выплаты, включая социальные, если ЕС не примет решение о выделении Киеву €50 млрд в течение следующих четырех лет. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Мы даже не рассматриваем вариант, при котором не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от этой помощи зависит своевременность и полнота невоенных расходов [бюджета]", - сказал Германцев газете Politico.

1 февраля в Брюсселе должен пройти внеочередной саммит ЕС, на котором Еврокомиссия будет добиваться от стран содружества пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза ради выделения Украине €50 млрд в течение следующих четырех лет. На саммите в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года страны ЕС не смогли принять эти поправки.

Между тем ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев и будет вынуждена "принимать болезненные экономические меры", если не получит помощи от США или Европы. В свою очередь первый заместитель премьера - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что, если Киев не получит помощь от Запада, власти могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, а также возможны задержки выплат пенсий и пособий 10 млн пенсионеров.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи союзников.