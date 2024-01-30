В Венгрии заявили, что стратегия ЕС в отношении конфликта на Украине потерпела провал

Госсекретарь венгерского МИД по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер подтвердил, что позиция Будапешта в отношении украинского конфликта остается прежней

БУДАПЕШТ, 30 января. /ТАСС/. Венгрия убеждена, что Евросоюз должен выработать новый подход к конфликту на Украине, потому что его нынешняя стратегия потерпела полный провал. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер, выступая в программе телеканала М1.

Он отметил, что после начала конфликта "брюссельская стратегия" основывалась на том, что Украина победит на поле боя, используя западные вооружения, а санкции Евросоюза "ослабят российскую экономику, и это приведет к нестабильности во внутренней политике страны". "Напротив, реальность такова, что экономика России не была разрушена санкциями, а ее внутренняя политика стабильна", - сказал дипломат. По его словам, "брюссельская стратегия потерпела полный провал, поэтому необходимы новая стратегия, прекращение огня и мир" на Украине.

Госсекретарь подтвердил, что позиция Венгрии в отношении украинского конфликта остается прежней. Она выступает за немедленное прекращение военных действий и начало мирных переговоров. 29 января эта позиция была изложена министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто на встрече с руководителем украинского МИД Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).