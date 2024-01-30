СМИ: у ЕС кончается терпение в отношении Венгрии из-за ее позиции по Украине

Брюссель оказывает давление на Будапешт и продолжает переговоры с ним по теме выделения средств Киеву, пишет El Pais

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Терпение Евросоюза в отношении Венгрии заканчивается из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана по Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной в испанской газете El Pais.

По ее данным, несколько дипломатических источников ясно заявляют о заметном росте недовольства среди государств - членов сообщества из-за позиции венгерских властей и их блокирования финансовой помощи Киеву. Как пишет газета, Брюссель оказывает давление на Будапешт и ведет с ним переговоры. При этом, как полагает издание, Венгрия продемонстрировала признаки того, что при определенных условиях могла бы способствовать выделению средств Украине.

Как отмечает газета, в ходе переговоров об оказании помощи Киеву велись разговоры о том, чтобы продолжить блокирование около €21 млрд из средств европейского фонда, которые Брюссель может перечислить Будапешту. Также выдвигалась идея о том, чтобы пропустить очередь Венгрии в качестве председателя Совета ЕС, которая должна наступить в июле 2024 года.

Если соглашения о помощи Киеву достичь не удастся, остальные государства ЕС постараются дать понять, что Венгрия стала изолированной страной, а это может иметь не только политические, но и экономические последствия, пишет El Pais.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года венгерский премьер заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь обсудят лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС сообщила, что Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Издание отмечало, что если Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".