Партия в Нидерландах предложила правительству изучить вопрос депортации украинцев

Депутат Мона Кейзер считает запад Украины безопасным для украинских беженцев

ГААГА, 30 января. /ТАСС/. Голландская партия "Гражданско-фермерское движение" попросила правительство страны изучить вопрос возвращения украинских беженцев на запад Украины. Об этом сообщил телеканал NOS.

Эта тема была поднята в ходе дебатов в национальном парламенте, посвященных бюджету для размещения беженцев. "Мы не можем принять всех, - отметила депутат партии Мона Кейзер. - Запад Украины представляется мне относительно стабильным". "Могут ли украинцы быть размещены там?" - задала она вопрос и.о. статс-секретаря министерства безопасности и юстиции Эрику ван дер Бургу, отвечающему в том числе за миграцию.

Согласно последним данным, Нидерланды приняли около 100 тыс. украинцев, их число продолжает увеличиваться.

Кейзер также поинтересовалась, какой будет позиция кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу. По ее словам, возможно, сотни тысяч людей, призванных на военную службу, бежали за границу и некоторые из них могли оказаться в Нидерландах.

Депутат альянса Партии труда и "Зеленых левых" Джулиан Бушофф назвал эти предложения "новыми и вызывающими обеспокоенность". "Непостижимо, что партия рассматривает возможность отправки людей обратно в страну, находящуюся в состоянии войны", - заметил он.