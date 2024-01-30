Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Речь идет о Соглашении о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в Вооруженных силах государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в Вооруженных силах государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в ВС государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного в Москве 3 ноября 1995 года", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, Киев прекратил действие Протокола о внесении изменений и дополнений в это соглашение, подписанного в рамках совета глав правительств Содружества Независимых Государств 21 мая 2010 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.