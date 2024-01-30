Гамбия призвала к политическому диалогу на фоне выхода некоторых стран из ECOWAS

Как подчеркнул глава МИД Гамбии Момоду Тангара, "политический диалог - это самый мощный инструмент дипломатии"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Проблемы, которые послужили поводом для выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), необходимо решать путем диалога. Об этом заявил глава МИД Гамбии Момоду Тангара на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Политический диалог - это самый мощный инструмент дипломатии, - отметил он. - Мы в Гамбии призываем ECOWAS к серьезному диалогу со странами, которые изъявили намерение покинуть сообщество".