Глава МИД Гамбии передал приветствие от президента своей страны Путину

Момоду Тангара также поблагодарил за приглашение провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД Гамбии Момоду Тангара после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствие от президента своей страны Адамы Барроу главе российского государства Владимиру Путину.

"В первую очередь хотел бы передать приветствие от президента Гамбии Адамы Барроу президенту РФ Владимиру Путину, а также с радостью поблагодарить за приглашение провести столь важную встречу, которая была очень плодотворной", - заявил он на совместной пресс-конференции с российским коллегой.

Глава внешнеполитического ведомства Гамбии обратил внимание на то, что позиции обеих стран "близки и совпадают по многим вопросам", связанным в том числе с обеспечением международной безопасности и стабильности. "В этом контексте мы обсудили перспективы реформирования Совета Безопасности ООН, состав которого в настоящий момент не соответствует реалиям XXI века, - отметил он. - Мы выступаем за то, чтобы Африка была представлена в СБ ООН, и рассчитываем в этом плане на помощь некоторых постоянных членов Совбеза, в частности России".

Тангара выразил также надежду на то, что российская делегация примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится в мае. Будучи председателем ОИС, Гамбия рассчитывает продолжить в ходе саммита обсуждение с РФ актуальных международных проблем и возможных путей их решения.