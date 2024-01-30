Гамбия надеется обсудить продовольственную безопасность на саммите ОИС

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российских представителей направят в качестве наблюдателей на саммит

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Гамбия рассчитывает на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Банжуле обсудить продовольственную безопасность. Об этом заявил глава МИД Гамбии Момоду Тангара на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы также говорим об организации саммита, где надеемся обсудить вопросы продовольственной безопасности", - сказал Тангара, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров ранее заявил, что российские представители будут направлены в качестве наблюдателей на саммит ОИС в Гамбии.

Организация исламского сотрудничества - вторая по масштабности после ООН международная организация. До июня 2011 года называлась Организация Исламская конференция. В нее входят 57 стран, штаб-квартира находится в Джидде.