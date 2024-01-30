Гамбия заявила, что выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS не был сюрпризом

Банжул рассчитывает на разрешение проблемы путем диалога

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не был сюрпризом для Гамбии, Банжул рассчитывает на разрешение проблемы путем диалога. Об этом заявил глава МИД Гамбии Момоду Тангара на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы знали о том, что это может произойти, это не было для нас сюрпризом. Надеемся, мы сможем разрешить этот кризис как диалог между братьями", - сказал он.

Глава МИД Гамбии добавил, что ECOWAS является региональным объединением, где государства тесно связаны друг с другом и событие в одной стране коснется остальных. "Мы должны сесть за одним столом как братья и решить эту проблему посредством диалога. И то, что нам нужно взаимодействовать с нашими братьями и сестрами в Буркина-Фасо, Нигере, Мали и сесть с ними за стол переговоров и найти решение, чтобы мы сохранили нашу большую семью и боролись с проблемами в лучших интересах региона", - резюмировал Тангара.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть ECOWAS. В совместном коммюнике они отметили, что сообщество не помогало в борьбе с терроризмом и вводило против них незаконные санкции.