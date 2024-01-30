Politico: США должны фокусироваться на Ближнем Востоке, а не только на Китае и России

Администрация Джо Байдена игнорировала регион в течение большей части последних трех лет, пишет издание

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль продемонстрировало, что США необходимо вновь сфокусироваться на Ближнем Востоке, а не уделять внимание только Китаю и России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что последовавшая после первых дней обострившегося палестино-израильского конфликта неопределенность заставила американские власти задуматься об эффективности ближневосточной стратегии США. "Большую часть последних трех лет [президент США Джо] Байден полностью игнорировал Ближний Восток", - приводит издание слова бывшего высокопоставленного чиновника, который занимался вопросами Ближнего Востока во время президентского срока Дональда Трампа. "И теперь они (администрация президента - прим. ТАСС) расплачиваются за это", - прокомментировал бывший чиновник обострение ситуации в регионе.

Как отмечается, США потратили годы на сокращение военных расходов и затрат на разведку в ближневосточном регионе, переключившись прежде всего на Россию и Китай. После того как в октябре 2023 года движение ХАМАС атаковало Израиль, американские аналитики были вынуждены вновь сфокусироваться на Ближнем Востоке.

В свою очередь источники Politico из числа действующих сотрудников Белого дома заявили, что "администрация Байдена сохранила на Ближнем Востоке контртеррористические силы и начала успешные операции по уничтожению ключевых лидеров террористов". Кроме того, провал прогнозирования нападения ХАМАС на Израиль связывается с действиями израильской разведки, которая поставляет американцам информацию в отношении палестинской радикальной группировки. "Это явный провал израильской разведки", - заявил Politico высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, эта неудача побудила членов Конгресса и администрацию задуматься о том, "в какой степени США должны продолжать так сильно полагаться на союзников, включая Израиль, в получении разведывательной информации об угрозах, исходящих от таких группировок, как ХАМАС".

"Мы начали по-настоящему осознавать масштабы амбиций (председателя КНР) Си Цзиньпина. Они были не только региональными, но и действительно глобальными. Игнорировать это становилось все труднее и труднее", - объяснил снижение интереса Вашингтона к Ближнему Востоку бывший высокопоставленный чиновник.

По словам двух бывших сотрудников разведки, спецслужбы США также выделили больше денег и ресурсов на изучение и анализ России и Китая. "Весь их (разведсообщества США - прим. ТАСС) подход к региону, как и к внешней политике, сводится к одной главной задаче: стратегическому соперничеству с Китаем", - приводит Politico слова Мэтта Дасса, бывшего старшего советника по национальной безопасности сенатора Берни Сандерса.

После нападения ХАМАС на Израиль США начали постепенно наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. По приведенным Politico оценкам Пентагона, такие шаги обойдутся Вашингтону более чем в $1 миллиард.