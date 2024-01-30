Посол Австрии в Кении заявил, что уровень расизма в Европе существенно вырос с 2016 года

Кристиан Фелнер добавил, что необходимо работать над развитием отношений между африканскими мигрантами в Европе и коренным населением

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. Уровень расизма в Европе критически вырос за последние несколько лет. Об этом заявил посол Австрии в Кении Кристиан Фелнер.

"Мы периодически проводим исследования общественного мнения об уровне расизма, и они показывают, что с 2016 года по 2023 год уровень расизма в Европе критически вырос. Я не могу объяснить, с чем это связано", - сказал он в ходе дискуссии после мемориальной церемонии в штаб-квартире ООН в Найроби, посвященной годовщине Холокоста.

Он добавил, что необходимо работать над развитием отношений между африканскими мигрантами в Европе и коренным населением.