Украина создала группу из экс-чиновников стран НАТО по продвижению вступления в альянс

В нее вошли бывшие руководители из западных стран и организаций, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции, которая займется продвижением вступления Украины в НАТО. В нее вошли бывшие руководители из западных стран и организаций, сообщил он на совместной с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном пресс-конференции в Киеве.

"Это новая группа с господином Расмуссеном. Ее цель - работа со странами членами НАТО, экспертной и политической средой, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нам с продвижением на этом пути в НАТО, - сказал Ермак. - У нас есть амбициозный план, который касается вашингтонского саммита НАТО и шагов, которые бы привели нас к полноценному членству".

Сопредседателями группы стали Расмуссен и Ермак, среди участников - бывшие президенты Литвы Даля Грибаускайте, Польши Александр Квасьневский, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон, Финляндии Санна Марин, Словакии Микулаш Дзуринда, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и другие отставные чиновники. По словам Ермака, при формировании группы была поставлена цель представить в ней все страны - члены НАТО.

10 января президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет получить на предстоящем этим летом в Вашингтоне саммите НАТО "хотя бы один конкретный шаг" на пути Киева к членству в альянсе.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. 13 декабря 2023 года президент США Джо Байден, выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, "когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия".