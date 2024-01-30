Парламент Испании не смог одобрить законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Инициативу поддержал 171 парламентарий, 179 выступили против

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение спровоцировавшего акции протеста в стране законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Голосование транслировалось на сайте парламента.

Инициативу поддержал 171 парламентарий, 179 выступили против. Партия "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона отказывалась проголосовать за законопроект, если в него не будут внесены изменения. Политическая сила, выступающая за независимость автономного сообщества, не хотела поддерживать инициативу в ее нынешнем виде, настаивая на поправках, которые гарантировали бы, что Пучдемон не будет привлечен в Испании к ответственности. Поскольку проект не был одобрен, он вернется для рассмотрения в парламентскую комиссию по вопросам юстиции с возможностью внесения изменений.

"Вместе за Каталонию" настаивает на том, чтобы амнистия распространялась на всех причастных к сепаратистскому процессу. В частности, политическая сила хочет, чтобы закон затронул проходящих по делам о причастности к террористическим преступлениям. Среди фигурантов одного из таких расследований есть Пучдемон.

Предложение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является премьер-министр Педро Санчес, предусматривает амнистию в отношении связанных с сепаратистским процессом с 2012 года по ноябрь 2023 года. Предполагается, что Пучдемон подпадает под закон по делу об организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Однако в стране ведется еще несколько расследований, в которых он является фигурантом.

Пучдемон возглавлял правительства региона в момент проведения там плебисцита о выходе Каталонии из состава Испании. Вскоре после него он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти пиренейского королевства безуспешно добивались его экстрадиции. Сейчас Пучдемон также является европарламентарием.

Закон об амнистии вызвал резкую критику со стороны правой оппозиции в адрес правительства. Инициатива была согласована ИСРП с партиями, выступающими за разрыв с Испанией, в разгар переговоров по формированию кабмина после всеобщих выборов. Поддержка сепаратистских политических сил, в том числе партии Пучдемона, была необходима Санчесу, чтобы вновь занять пост премьера. Ранее из-за продвижения закона об амнистии в Испании прошли многотысячные акции протеста, в том числе у штаб-квартиры ИСРП в Мадриде.