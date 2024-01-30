В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в шести областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях 40 минут.

Ранее воздушная тревога объявлялась Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, она продлилась чуть более получаса.

В новость внесены изменения (22:50 мск) - добавляется информация об отмене