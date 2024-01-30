Истребители ФРГ были подняты в воздух из-за военного самолета РФ у острова Рюген

Военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера, говорится в заявлении ВВС Германии

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. ВВС ФРГ сообщили, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген.

"Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания - прим. ТАСС) и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве около Рюгена, сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток. Военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера", - говорится в заявлении ВВС, опубликованном в Х (ранее Twitter).

Подобный инцидент, как пишет газета Die Welt, уже происходил в апреле 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В новость внесена правка (00:22 мск 31 января) - передается с уточнением в заголовке, лиде и цитате, верно - вблизи острова Рюген.