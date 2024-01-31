Пентагон заявил, что ему нечего объявить о новой помощи Киеву

Ведомство ждет Конгресс "в том, что касается запроса на дополнительное финансирование", уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Министерству обороны США сейчас нечего объявить о возможности передачи дополнительных вооружений Украине с американских складов, поскольку Конгресс пока так и не одобрил запрос на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как он отметил, "нет никаких новых сообщений" относительно возможности передачи оружия Украине со складов американского военного ведомства. "Конечно, мы по-прежнему ждем Конгресс в том, что касается запроса на дополнительное финансирование", - добавил он.

Говоря о военной помощи Украине по программе, предусматривающей заключение Минобороны США контрактов с производителями и партнерами, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона, Райдер отметил: "Не могу сейчас объявить что-либо конкретное. Мы, конечно, продолжим работать с Украиной над тем, чтобы доставить эти системы, когда они будут доступны".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.