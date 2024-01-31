США заявили о намерении принимать меры из-за приписываемой КНР поддержки ОПК РФ

Вашингтон в течение ближайшего года "будет проявлять бдительность" в связи с этим вопросом в условиях украинского кризиса, отметил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. США намерены принимать меры в связи с приписываемым РФ и КНР сотрудничеством в оборонно-промышленной сфере. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

По словам Салливана, США в течение ближайшего года "будут проявлять бдительность" в связи с приписываемой КНР поддержкой России в условиях украинского кризиса, а также "попытками помочь РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы". "Мы будет принимать необходимые ответные меры", - сказал советник американского лидера на мероприятии, проходящем в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

В декабре 2023 года посол США в Китае Николас Бернс, выступая на организованном Институтом Брукингса семинаре, посвященном американо-китайским отношениям, выступил с утверждением, что Пекин оказывает безоговорочную поддержку Москве в свете проведения ею специальной военной операции на Украине, но не поставляет России вооружения. Он констатировал, что США ранее ввели санкции в отношении нескольких китайских компаний за сотрудничество с Россией.