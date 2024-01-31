Суд в Аргентине приостановил еще одну реформу Милея

По замыслу правительства республики, предложенный законопроект способствовал бы притоку валюты в страну за счет покупки иностранцами аргентинских футбольных клубов

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Федеральный суд Аргентины приостановил действие двух статей чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, касающихся футбольных клубов. Об этом сообщила во вторник Ассоциация футбола Аргентины.

В постановлении суда, которое цитирует ассоциация, говорится, что действие 335-й и 345-й статей указа приостанавливается "до вынесения окончательного решения" по иску, который подала футбольная лига города Сальто, требующая признать эту часть документа противоречащей конституции.

Ранее Аргентинская спортивная конфедерация предупредила, что решение Милея дать футбольным клубам возможность стать акционерными обществами может привести к санкциям со стороны спортивных организаций, так как статусы Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола предусматривают наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. По замыслу правительства Аргентины, предложенная ими реформа способствовала бы притоку валюты в страну за счет покупки иностранцами аргентинских футбольных клубов.

Это уже вторая часть указа Милея, действие которой приостановлено судом. Ранее судебная палата по трудовым спорам признала противоречащей конституции главу документа, касающуюся трудового законодательства.

20 декабря 2023 года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.