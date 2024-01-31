Президент Южной Кореи назвал власти КНДР "наследственным тоталитарным режимом"

В преддверии парламентских выборов Сеул ожидает провокации со стороны Пхеньяна, заявил Юн Сок Ёль

СЕУЛ, 31 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал власти КНДР "неразумной" группировкой и "наследственным тоталитарным режимом". Его слова привело агентство Yonhap.

"Северокорейский режим - это иррациональная группа, которая на уровне закона разрешила превентивный ядерный удар. Они единственные в мире, кто так сделал. Если бы они были благоразумны, они отказались бы от ядерного оружия в пользу поиска способов дать своему народу жить [лучше], но они готовы сделать все, лишь бы сохранить свой наследственный тоталитарный режим", - сказал южнокорейский президент. Он выступал на ежегодной сессии Центрального совета интегрированной обороны.

Юн Сок Ёль также выступил с критикой позиции лидера КНДР Ким Чен Ына по вопросу объединения. Последний заявил, что мирное воссоединение двух стран Корейского полуострова невозможно, а за Республикой Корея следует конституционно закрепить статус "главного врага" КНДР. "Подобные действия сами по себе носят антинародный характер, противоречат [цели по] воссоединению, являются провокациями и угрозами, которые противоречат истории", - отметил южнокорейский президент.

Он добавил, что в Сеуле ожидают провокации со стороны Пхеньяна в преддверии выборов в южнокорейский парламент в апреле.

"Последние 70 лет северокорейский режим безустанно старался снести либерально-демократическую систему Республики Корея, а в годы важных политических событий они постоянно подрывали общественное спокойствие, проводили психологические операции и провокации", - утверждает президент. По его словам, южнокорейские власти "ожидают различные провокации, направленные на вмешательство в выборы, такие как вторжение беспилотников, кибератаки".

Президент Южной Кореи повторил обвинения в торговле оружием между РФ и КНДР.

В январе сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что приход к власти Юн Сок Ёля, "чья "храбрость" граничит с невежеством, дает КНДР неповторимый шанс" возобновить развитие вооруженных сил в ускоренных темпах. В августе 2022 года она сказала, что Юн Сок Ёль "им не нравится".