В Раде считают, что Залужного хотят отправить в отставку из-за политических заявлений

Алексей Гончаренко подтвердил, что, по его информации, 29 января главкому ВСУ предложили самому подать в отставку, но он отказался

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за того, что он стал делать политические заявления. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете The Guardian.

"Я думаю, что это (отставка Залужного - прим. ТАСС) плохая идея. Фундаментальных проблем между ними нет, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делает политические заявления, а не только военные", - сказал он.

Гончаренко подтвердил, что, по его информации, в понедельник Залужному было предложено самому подать в отставку, но он отказался сделать это. По информации Гончаренко, в офисе президента Украины оценивают внутреннюю и международную реакцию на отставку главкома, после чего будет принято окончательное решение.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжились и во вторник.

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно писали, что Залужный изучает возможность борьбы в будущем за пост главы государства. В последние месяцы он делал заявление о ходе мобилизации, работе военкоматов, а также новом законе, призванном упорядочить эту сферу. Среди других возможных причин ожидаемой отставки Залужного украинские СМИ называют провал летнего контрнаступления ВСУ и уничтожение украинскими ПВО российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.