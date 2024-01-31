Киргизия присоединилась к конвенции о передаче осужденных лиц

Документ предусматривает, что осужденный может быть передан для исполнения приговора в "другую страну только с собственного согласия и при согласии заинтересованных государств"

БИШКЕК, 31 января. /ТАСС/. Киргизия официально присоединилась к международной конвенции о передаче осужденных лиц, которая предусматривает отбывание наказания заключенными в стране, гражданами которой они являются. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент подписал закон "О присоединении Кыргызской Республики к конвенции о передаче осужденных лиц", который был принят Верховным советом республики 20 декабря 2023 года. Данным законом предусматривается создание правовой базы в сфере передачи осужденных лиц между Кыргызской Республикой и государствами - членами Совета Европы и другими государствами, присоединившимися к конвенции о передаче осужденных лиц для отбывания дальнейшего наказания в государстве, гражданами которого они являются, а также выполнения внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, согласно этой конвенции государства обязуются сотрудничать "в максимальной степени в вопросах передачи осужденных лиц".

Также документ предусматривает, что осужденный может быть передан для исполнения приговора в "другую страну только с собственного согласия и при согласии заинтересованных государств".

"Осужденного можно передать только в ту страну, гражданином которой он является. В соответствии с конвенцией, каждая сторона (государство) может помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии со своей конституцией или другими законами", - отмечается в сообщении.