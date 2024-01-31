Число жертв израильских ударов в секторе Газа приблизилось к 27 тыс.

Eще 65 949 человек ранены, сообщил Минздрав анклава

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Число погибших в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа приближается к отметке в 27 тыс., почти 66 тыс. человек пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 26,9 тыс., еще 65 949 человек ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы также подчеркнули, что "за последние 24 часа в анклаве погибли по меньшей мере 150 человек, 313 получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.