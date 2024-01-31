Армия Израиля заявила, что нашла в грузах БАПОР в секторе Газа оружие и взрывчатку

По информации армейской пресс-службы, это произошло одновременно с рейдом в западной части города Хан-Юнис, целью которого был объект, использовавшийся радикальной палестинской организацией "Исламский джихад" для производства оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Израильская армия заявила, что ее военнослужащие во время операции в секторе Газа нашли оружие и взрывные устройства в грузах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Военнослужащие обнаружили многочисленное вооружение, включая взрывные устройства, в мешках БАПОР, автоматы Калашникова, заряды для РПГ, магазины для оружия, СВУ, ручные гранаты и другое", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По ее информации, это произошло одновременно с рейдом в западной части города Хан-Юнис, целью которого был объект, использовавшийся радикальной палестинской организацией "Исламский джихад" для производства оружия. "Военнослужащие обнаружили и уничтожили мастерскую, используемую для производства оружия, в том числе дальнобойных ракет, противотанковых ракет, мин и взрывных устройств. Кроме того, был обнаружен и уничтожен подземный путь в этом комплексе. Операции [израильских] войск значительно снизили возможности террористической организации "Исламский джихад" по производству ракет", - отметили в пресс-службе.