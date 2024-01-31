Лидер Буркина-Фасо не исключил выход трех государств Сахеля из зоны франка КФА

Ибрагим Траоре подчеркнул, что решение о выходе из ECOWAS "бесповоротно", и переговоры с сообществом о возвращении проводиться не будут

НАЙРОБИ, 31 января. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Мали и Нигер, объявившие о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), могут прекратить пользоваться франком КФА. С таким утверждением выступил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"Это возможно. Пусть все идет своим чередом. Дело не только в валюте. Мы разорвем все цепи, которые связывают нас с рабством", - сказал буркинийский лидер в интервью подкасту AFO Media камерунского журналиста Алена Фока. Он также подчеркнул, что решение о выходе из ECOWAS "бесповоротно", и переговоры с сообществом о возвращении проводиться не будут.

Ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил агентству Reuters, что его страна останется в составе Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), который использует сейчас в качестве единой валюты франк КФА.

Западноафриканский франк в качестве денежной единицы был введен декретом французского правительства в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке.

В декабре 2019 года страны - члены ECOWAS достигли соглашения с Францией об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка (франка Африканского финансового сообщества). Согласно договоренности, западноафриканский франк переименовывается в ЭКО (производное от первых трех букв аббревиатуры ECOWAS), но остается привязанным к евро.

При этом отменяется положение, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, хранятся на счетах Центробанка Франции. Аннулируется также требование присутствия представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки. Позднее глава Комиссии ECOWAS Жан-Клод Касси Бру объявил, что ЭКО будет введена в 2027 году.