Доступ на ЗАЭС с 1 февраля будет иметь только заключивший трудовой договор персонал

Станция в настоящий момент укомплектована необходимым количеством сотрудников для обеспечения безопасной работы, заявили в пресс-службе атомной станции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Персоналу, не заключившему договор с эксплуатирующей организацией Запорожской атомной станции (ЭО ЗАЭС), доступ на объекты ЗАЭС с 1 февраля будет заблокирован. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.

"С 1 февраля персоналу, который не заключил договор с ЭО ЗАЭС, будет заблокирован доступ на объекты ЗАЭС", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что блокирование коснется только 120 человек из более чем 4,5 тысяч, работающих в настоящее время на АЭС. "Мы благодарны им за профессионализм и преданность делу. И, несмотря на то, что времени для принятия решения о заключении контракта с российской эксплуатирующей компанией было достаточно, мы готовы рассмотреть их заявления, если они примут соответствующее решение", - приводятся в сообщении слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука.

Особо подчеркивается, что на настоящий момент станция укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы. Все шесть блоков Запорожской АЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию. Пять из них, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов" для обеспечения станции паром. Оборудование обслуживается персоналом АЭС в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной и ядерной безопасности и под наблюдением экспертов МАГАТЭ.

Сейчас на станции работают более 4,5 тыс. человек, почти 1 тыс. заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении. За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, был заключен коллективный договор.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими военными. В октябре АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) учредило компанию АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".