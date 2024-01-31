В Британии обнародовали план по восстановлению работы правительства в Ольстере

В частности, план предполагает прекращение таможенных проверок товаров, которые поставляются в Ольстер из других частей Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Власти Великобритании обнародовали комплекс мер, которые позволят спустя почти два года возобновить работу правительства и парламента в Северной Ирландии. Соответствующий документ был опубликован британским министерством по делам Северной Ирландии.

В частности, план предполагает прекращение таможенных проверок товаров, которые поставляются в Ольстер из других частей Соединенного Королевства. Кроме того, будет отменено положение об автоматическом применении норм Евросоюза в отношении предназначенной для Северной Ирландии продукции. Источники телеканала Sky News подчеркнули, что изменения не станут неожиданностью для Брюсселя, поскольку Лондон информировал его о своих намерениях.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и, как считается, способствовало поражению Демократической юнионистской партии (ДЮП) на выборах в местную Ассамблею (парламент) в мае 2022 года. ДЮП, в частности, выступала против таможенной проверки товаров, пересекающих Ирландское море, которое отделяет Северную Ирландию от остальной Великобритании.

В итоге Лондон и Брюссель на протяжении нескольких месяцев вели переговоры, итогом которых стало подписание в марте 2023 года так называемой Виндзорской концепции, упрощающей процедуру ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, за исключением продукции, направляемой в Ирландию. Однако против соглашения выступили юнионисты, которые указывали на необходимость внесения дополнительных изменений в документ с тем, чтобы отменить действие в регионе ряд уже применяемых норм законодательства ЕС.

Достигнутый прогресс

Во вторник лидер партии Джеффри Дональдсон сообщил, что после нового предложения Лондона ДЮП согласилась участвовать в работе регионального правительства, которое формируется из представителей как юнионистов (выступают за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства), так и националистов (поддерживают присоединение региона к Ирландии). Британское правительство также пообещало Ольстеру финансовый пакет в размере £3,3 млрд ($4,2 млрд) на развитие региона.

Министр по делам Северной Ирландии Крис Хиттон-Харрис сообщил, что парламент в Вестминстере обсудит правительственные предложения 1 февраля. По данным Sky News, в Лондоне надеются как можно скорее законодательно закрепить эти инициативы, чтобы правительство и парламент Северной Ирландии заработали в самое ближайшее время.

Конфликт в Северной Ирландии

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.