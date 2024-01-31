СМИ: ФБР утверждает, что китайские хакеры угрожают критической инфраструктуре США

Глава ведомства Кристофер Рэй отметил, что большая часть инфраструктуры, на которую нацеливаются хакеры, в частности нефте-, газопроводы и транспортные системы, уязвима к кибератакам

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй утверждает, что хакеры, связанные с КНР, внедряются в критически важные американские инфраструктурные системы. Выдержку из назначенного на среду выступления Рэя в Конгрессе США приводит телеканал CBS.

"Слишком мало общественного внимания уделяется тому, что хакеры КНР нацеливаются на нашу критическую инфраструктуру. Риски для каждого американца требуют нашего внимания прямо сейчас", - сказал директор ФБР.

По его мнению, хакеры стратегически внедряются в такие системы, "чтобы сеять хаос и причинять реальный ущерб американским гражданам и сообществам". Рэй полагает, что большая часть инфраструктуры, на которую нацеливаются хакеры, в частности нефте-, газопроводы и транспортные системы, уязвима к кибератакам.