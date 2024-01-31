Президент Польши подписал бюджет, но направил его в конституционный суд

Этот шаг может привести к эскалации конфликта с правительством Дональда Туска, уточняет агентство Reuters

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал бюджет, но направил его дальше в конституционный суд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию польского президента.

Агентство отмечает, что этот шаг может привести к эскалации конфликта с правительством Дональда Туска.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявлял, что досрочные парламентские выборы могут быть объявлены, если президент Анджей Дуда не подпишет закон о госбюджете на 2024 год, а отправит его на рассмотрение в конституционный суд. 30 января о возможности объявления досрочных выборов в парламент в случае, если президент не подпишет закон о госбюджете, заявил премьер-министр Дональд Туск.

Очередные парламентские выборы прошли в Польше 15 октября 2023 года. Победу на них одержали силы объединенной оппозиции, сформировавшие новое правительство во главе с премьер-министром Туском.