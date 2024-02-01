В Германии началась забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов

По данным DPA, стачка, запланированная до позднего вечера четверга, затронет одиннадцать крупных воздушных гаваней ФРГ

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов началась в Германии. Ночная смена в аэропорту Кёльн/Бонн объявила стачку в среду вечером, сообщило DPA со ссылкой на представителя профсоюза Verdi Озая Тарима.

В полночь забастовки также должны начаться в других воздушных гаванях страны, в частности, во Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. Всего стачка, запланированная до позднего вечера четверга, затронет одиннадцать крупных аэропортов Германии. В аэропорту Кёльн/Бонн отменили около трех четвертей рейсов. В воздушных гаванях Берлина, Гамбурга и Штутгарта все вылеты, запланированные на четверг, также отменены.

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, около 1,1 тыс. рейсов по всей стране отменены или могут вылететь с опозданием. Будут нарушены планы порядка 200 тыс. человек. Ранее к стачке призвал профсоюз Verdi. К ней присоединятся 25 тыс. сотрудников служб безопасности воздушных гаваней. Это приведет к тому, что пассажиры не будут успевать проходить досмотр.

Verdi ранее уже призывал к стачке работников сферы общественного транспорта. Эта забастовка запланирована на 2 февраля. Профсоюз требует для своих сотрудников улучшения условий труда и увеличения заработной платы.