Эксперт заявил, что система ПВО Украины находится в коллапсе из-за российских ракет

Британский аналитик Александр Меркурис отметил большой запас ракет у Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские ракетные удары привели систему противовоздушной обороны Украины к коллапсу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, отметив большой запас ракет у Москвы.

"Ракет хватит на много месяцев, эффект от их использования будет разрушительным для ПВО Украины, которая уже практически разваливается", - сказал эксперт на видео, размещенном на его канале в YouTube.

При этом Меркурис заявил, что Россия сейчас массово производит беспилотники для использования против военного потенциала противника.