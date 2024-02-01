Китай заявил о неизменности своей позиции по проблеме Украины

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что в Пекине надеются на деэскалацию конфликта

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайские власти не меняют свою позицию по украинскому вопросу и надеются на деэскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова министра обороны Китая Дун Цзюня о поддержке китайской стороной России по проблеме Украины.

"Мы надеемся, что каждая из [соответствующих] сторон приложит усилия, чтобы помочь деэскалации и создать благоприятные условия для урегулирования кризиса политическим путем", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста, который в связи с недавним заявлением Дун Цзюня поинтересовался, "отказался ли Пекин от нейтральной позиции по вопросу Украины" и "какую поддержку Китай оказывал России".

Как уточнил китайский дипломат, в позиции Пекина "ничего не изменилось". Он отметил, что КНР продолжает занимать по указанной проблеме "неизменную и ясную позицию".

Как заявил ранее Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны.