Шольц считает возможной разблокировку бюджетной помощи для Украины

Канцлер ФРГ отметил, что приложит все усилия, чтобы все 27 стран ЕС согласовали выделение €50 млрд на четыре года

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает на разблокировку долгосрочной бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд на четыре года. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"В течение прошлых недель мы провели интенсивные дискуссии, и мое твердое убеждение заключается в том, что это (выделение средств - прим. ТАСС) должно стать возможным", - сказал он. "Страны - члены ЕС знают, как это решение должно выглядеть, именно поэтому я считаю, что сейчас настал момент согласовать его. Я приложу все усилия для того, чтобы сделать возможным согласование всех 27 [стран ЕС]", - сказал он.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения.