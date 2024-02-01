Кража почти $40 млн в ВСУ вызвала возмущение в Конгрессе США

По данным The American Conservative, обвинения по делу о коррупции предъявлены пяти задержанным, каждому из которых грозит до 12 лет лишения свободы, еще один подозреваемый был пойман, предположительно, при попытке покинуть страну

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Новый коррупционный скандал, разразившийся после попытки хищения почти $40 млн в Вооруженных силах Украины, вызвал возмущение среди членов Конгресса США. Об этом сообщил журнал The American Conservative.

По его данным, обвинения по делу о коррупции предъявлены пяти задержанным, каждому из которых грозит до 12 лет лишения свободы, еще один подозреваемый был пойман, предположительно, при попытке покинуть страну. Есть версия, что они организовали коррупционную схему для хищения $40 млн, выделенных на приобретение 100 тыс. минометных снарядов, через несколько месяцев после начала спецоперации России на Украине.

"Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена (причастен к делу о коррупции вокруг украинской газовой компании Burisma, в которой был назначен членом совета директоров - прим. ТАСС)", - приводит издание слова члена нижней палаты Конгресса США Мэтта Розендейла (республиканец, от штата Монтана).

Издание отмечает, что, по словам члена Палаты представителей Илая Крейна (республиканец, от штата Аризона), инцидент является только "верхушкой айсберга". На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. По данным Счетной палаты, Министерство обороны Украины в первые шесть месяцев 2023 года закупало продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных. На фоне коррупционных скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. Как отмечала на брифинге 15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, по имеющимся сведениям, чиновники на Украине присвоили от 20 до 36% финансовой помощи, поставляемой Киеву Западом, и в первую очередь это касается злоупотреблений в министерстве обороны.