Премьер Ирландии: лишение Венгрии права голоса не даст быстро утвердить помощь Украине

По словам Лео Варадкара, процедура является "крайне сложной" и может занять "от нескольких месяцев до года"

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не сможет быстро утвердить пакет бюджетной помощи для Украины на €50 млрд, если начнет процедуру лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7 договора о Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам главы правительства, процедура является "крайне сложной" и может занять "от нескольких месяцев до года".

"Надеюсь, что до этого не дойдет. <…> Это не даст того результата, который нам сегодня нужен. А нам нужен результат, который покажет украинцам, что Европейский союз с ними, продолжает их поддерживать и принимает этот финансовый пакет", - сказал он.

Варадкар также заявил, что, если члены сообщества вновь не достигнут согласия, это "не будет конец для Украины". По его словам, в ближайшие месяцы Евросоюз сможет предоставлять Киеву займы и без утвержденного бюджета, однако это будет "не лучшим результатом" предстоящих переговоров.

"Венгрия, безусловно, должна оставаться в ЕС, это европейская страна, и ее будущее внутри ЕС, - добавил он, отвечая на вопрос о том, следует ли Брюсселю поднять вопрос о сохранении членства страны в Евросоюзе. - Время от времени во всех странах-членах у власти будут находиться правительства, которые не всегда действуют в соответствии с европейскими ценностями, однако я полагаю, что нам необходимо думать о жителях Венгрии и об их интересах".

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. По информации источников, Еврокомиссия к встрече 1 февраля "доработала источники финансирования" программы помощи Украине, в том числе путем урезания европейских программ и попыток использования для частичного финансирования этой помощи доходов от замороженных российских активов.