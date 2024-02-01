В Каталонии решили объявить чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Такие меры предусматривают, что потребление воды ограничивается 200 л на человека в сутки

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство испанской Каталонии приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию на большей части региона из-за засухи, что влечет за собой введение ограничений на использование воды. Об этом заявил журналистам лидер автономного сообщества Пере Арагонес.

По его словам, эти меры затронут около 6 млн человек, в том числе проживающих в Барселоне. Глава кабмина Каталонии отметил, что регион переживает "самую продолжительную и сильную засуху" с момента ведения соответствующих наблюдений. В этой связи Арагонес объявил о "наступлении фазы чрезвычайной ситуации".

Меры предусматривают, что потребление воды ограничивается 200 л на человека в сутки. Ограничения вводятся в отношении сельскохозяйственного, животноводческого и промышленного использования воды, наполнения бассейнов, душевых в спортзалах и на пляжах. Как передает газета ABC, впервые в истории запасы воды опустились ниже 100 куб. гектометров.