СМИ: Австралия затягивает процесс одобрения военных поставок Израилю

По информации ABC, подразделение Министерства обороны страны, ответственное за экспортный контроль, в течение нескольких месяцев не предоставляет лицензии на поставки австралийских военных технологий в израильское государство

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Австралии намеренно задерживает выдачу разрешений на отправку военных технологий в Израиль из-за опасений по поводу жертв среди мирного населения в секторе Газа, где ЦАХАЛ проводит военную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением выступила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны страны.

По его данным, подразделение Министерства обороны Австралии, ответственное за экспортный контроль, в течение нескольких месяцев не предоставляет лицензии на поставки австралийских военных технологий в Израиль, среди которых числятся системы защиты от беспилотников. "Видимо, пока продолжается война в Газе, все, что связано с Израилем, намеренно тормозится", - сообщил источник телеканалу.

ABC направила официальный запрос в Минобороны страны, где ей заявили, что страна "не поставляла оружие Израилю, по крайней мере, последние пять лет". По словам представителя оборонного ведомства, "в Австралии действует строгая система экспортного контроля", призванная предотвратить использование военной продукции государства для действий, которые можно расценивать как нарушение прав человека.

В 2023 году в ходе визита премьера Австралии Энтони Альбанезе в Вашингтон президент США Джо Байден сообщил, что обе страны прорабатывают возможности для оказания помощи Украине и Израилю и выступают "против терроризма ХАМАС".

31 января министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор призвала все страны мира прекратить поддержку армии Израиля в свете решений Международного суда ООН о предупредительных мерах по недопущению геноцида в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.