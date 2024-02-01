ЕС вновь отложил вопрос расширения Европейского фонда мира для поставок оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза вновь отложили как минимум до марта принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине. Об этом говорится в итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС, посвященного украинской тематике.

"Евросовет рассмотрел работу Совета по военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира и предлагаемое увеличение его общего финансового потолка. Евросовет предлагает совету к началу марта 2024 года достичь соглашения о внесении изменений в решение совета (CFSP) 2021/509 на основе предложения верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] по Европейскому фонду поддержки Украины и принимая во внимание предложения государств-членов", - отмечается в коммюнике.