Байден считает, что США должны продолжить оказывать помощь Украине

Президент Соединенных Штатов ранее отмечал, что постарается добиться заключения договоренности между Сенатом Конгресса и Белым домом по дальнейшей поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что Вашингтон должен продолжить оказывать поддержку Киеву. Об этом он заявил во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе.

Говоря об Украине, американский лидер отметил: "Мы должны продолжить помогать".

Ранее Байден заверил, что постарается добиться заключения договоренности, вырабатываемой Сенатом Конгресса США при участии представителей Белого дома, по дальнейшей помощи Украине и ужесточению контроля над южной американской границей.

Администрация США почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в столице США Конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.