FT: ЕС не сможет отдать Украине прибыль от реинвестирования активов РФ за 2023 год

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз, скорее всего, не сможет передать Киеву полученную в 2023 году прибыль от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии. Об этом пишет Financial Times.

В настоящий момент в ЕС обсуждается директива об установлении "финансового вклада в бюджет [ЕС], который должен быть сформирован из этой чистой прибыли для поддержки Украины". Инициатива уже предварительно согласована послами ЕС и должна быть одобрена всеми государствами сообщества в ближайшие недели. При этом, как отмечает издание, директивы ЕС не имеют обратной силы, поэтому, по всей вероятности, ее нельзя будет применить в отношении полученной в 2023 прибыли, которая составила €4,4 млрд. Обсуждаемая директива не предполагает конфискации самих активов, с которых Euroclear получает прибыль.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. По данным источников агентства Reuters, руководство ЕС считает, что сообщество вряд ли сможет конфисковать замороженные в Европе российские активы, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".