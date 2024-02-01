Источник: Афины не принимали решений по вопросу о передаче российских систем ПВО Киеву

Источник в правительстве подчеркнул, что "в том, что касается помощи Украине, Греция действует в европейских рамках"

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Афины не принимали решений по вопросу о передаче систем ПВО российского производства Киеву и о замене российских вооружений на какие-либо другие. Об этом заявил журналистам источник в греческом правительстве.

На вопрос по поводу возможной передачи Украине российских систем ПВО, а также других вооружений, которые имеются у греческой армии, источник ответил уклончиво. Он подчеркнул, что "в том, что касается помощи Украине, Греция действует в европейских рамках". "Сегодня на саммите ЕС обсуждается вопрос предоставления помощи Украине, то есть она оценивается на самом высоком уровне. Греческая сторона вне этих рамок не принимала никаких решений: ни по вопросу о ПВО, ни о замене [российских вооружений на какие-либо другие]", - сказал правительственный источник.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 29 января в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении греческой помощи Киеву как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее направил Мицотакису письмо, в котором проинформировал о решении Госдепартамента о возможной продаже Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Он предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн.

В связи с этим газета Kathimerini написала, что политическое и военное руководство Греции уже одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. В свою очередь греческий информационный портал pronews.gr отметил, что обещанных американцами в виде компенсации $200 млн недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", С-300, которые имеются у ВС Греции.