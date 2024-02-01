Байден подпишет указ о мерах по борьбе с насилием на Западном берегу Иордана

По словам представителя американской администрации, документ позволит госсекретарю и министру финансов США "вводить санкции в отношении иностранных граждан", причастных, в частности, к актам жестокости по отношению к мирному населению

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на обеспечение стабильности и безопасности на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент Байден подпишет исполнительный указ для принятия новых мер по борьбе с действиями, подрывающими стабильность и безопасность на Западном берегу", - сказал чиновник. По его словам, этот документ позволит госсекретарю и министру финансов США "вводить санкции в отношении иностранных граждан", причастных к актам жестокости по отношению к мирному населению, перемещению гражданских лиц, уничтожению или изъятию собственности или террористическим актам.