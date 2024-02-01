В Тунисе лидера исламистской партии "Ан-Нахда" приговорили к трем годам лишения свободы

По данным агентства Tunis Afrique Presse, такой же приговор суд вынес зятю Рашида Ганнуши Рафику Абдессалему

РАБАТ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидер тунисской исламистской партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") 82-летний Рашид Ганнуши, который находится в оппозиции к действующему президенту страны Каису Саиду, приговорен судом к трем годам лишения свободы за получение внешнего финансирования. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, такой же приговор вынесен зятю Ганнуши Рафику Абдессалему.

Это не первый обвинительный приговор для лидера партии "Ан-Нахда". 15 мая 2023 года Ганнуши был осужден на один год лишения свободы за провокационные заявления против полиции.

В последние годы лидер "Ан-Нахды" был активным критиком Саида. Полиция за минувшие два года арестовала несколько политических активистов, в том числе членов руководства исламистской партии. Некоторых из них власти подозревают в причастности к заговору против госбезопасности.

В Тунисе с 2021 года продолжается острый политический кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента. Оппозиция обвиняет главу государства в стремлении сосредоточить в руках важнейшие рычаги власти и установить диктатуру.