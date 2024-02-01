База США на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, объект был атакован тремя БПЛА

БЕЙРУТ, 1 февраля. /ТАСС/. Контролируемая военнослужащими США военная база, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, объект был атакован тремя БПЛА. Утверждается, что с базы доносились звуки "сильных взрывов".

Информация о последствиях нападения не приводится.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Ираке и Сирии, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.