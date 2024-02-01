Председательство Гайаны в СБ ООН намерено провести заседания по Украине в феврале

Как сообщила постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, пока страна запланировала на февраль 16 встреч

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН могут собраться на заседания по Украине в феврале. Об этом заявила постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, чья страна будет выполнять в этом месяце функции председателя Совбеза.

"Мы ожидаем дополнительных заседаний, в том числе по Украине, Мьянме и другим темам по мере их возникновения. Конечно же, в приоритете остается война в секторе Газа", - сказала она.

Дипломат добавила, что пока Гайана запланировала на предстоящий месяц 16 встреч, они будут посвящены в том числе Афганистану, Йемену, Сирии, Сомали и Центрально-Африканской Республике. Кроме того, на февраль намечено заседание СБ ООН по угрозам международному миру и безопасности, вызванных террористическими актами.