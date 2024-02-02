Bild: в Гамбурге построили тоннели для жаб почти за €500 тыс.

Ассоциация налогоплательщиков уже выразила озабоченность этим решением

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Политики, представляющие партию "зеленых", на фоне сокращения популяции жаб построили тоннели для этих земноводных в районе Бланкенезе на западе Гамбурга. Четыре сооружения из стали и бетона обошлись налогоплательщикам примерно в €500 тыс., сообщила газета Bild.

По информации издания, местные власти обосновали данное решение тем, что в последние годы в Бланкенезе наблюдается резкое сокращение численности жаб и прудовых тритонов. По данным Ассоциации охраны природы, в 2021 году было насчитано всего 616 жаб по сравнению с 1 002 тремя годами ранее. Новые тоннели пересекают небольшие улицы с невысокой плотностью движения. Ранее местные власти устанавливали специальные заграждения, которые мешали жабам попасть под автомобили, однако политики посчитали подобную меру недостаточной.

Всего, как пишет Bild, было потрачено €465,8 тыс. Ассоциация налогоплательщиков уже выразила озабоченность этим решением.