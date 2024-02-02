Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления ВМС КНДР для подготовки к войне

Председатель государственных дел республики отметил, что это также нужно для надежной защиты морского суверенитета страны

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе с командующим ВМС Корейской народной армии (КНА), адмиралом флота Ким Мён Сиком посетил судостроительную верфь Нампхо, где ознакомился с ее техническим состоянием и проводимыми там работами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что судостроительная верфь Нампхо берет на себя большую и важную задачу в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС страны. Он также выдвинул перед верфью революционный боевой курс на открытие новой эпохи судостроительной промышленности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что "для надежной защиты морского суверенитета страны и ускорения подготовки к войне самым важным вопросом является укрепление ВМС, а это требует от области судостроительной промышленности скачка в развитии и укрепления своей материально-технической базы".