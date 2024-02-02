Херш заявил о желании США реформ на Украине и завершения режима Зеленского

Журналист считает, что формирование новой стратегии развития республики "потребует консультаций и обучения ключевых патриотичных и реалистичных украинцев"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Новая концепция, которую рассматривают Соединенные Штаты по отношению к Украине, предусматривает поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, завершение конфликта, проведение Киевом экономических реформ и прекращение режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в четверг в блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на должностных лиц в американской администрации.

"Актуальный концепт [развития Украины] намного более сложный и амбициозный. Как мне сообщил [американский] чиновник, он предусматривает постоянную поддержку Залужного и реформы, которые приведут к концу режима Зеленского", - говорится в статье.

Формирование новой стратегии развития Украины, пишет Херш, "потребует консультаций и обучения ключевых патриотичных и реалистичных украинцев". "Опасность такой реформы состоит в том, что она будет сопровождаться утечками в прессу и усилиями окопавшихся коррумпированных бенефициаров американской стратегии "бесплатных завтраков" по подрыву процесса", - указывает журналист.

"Предлагаемая сейчас стратегия состоит в том, чтобы закончить войну и составить финансовый план для Украины", - резюмировал американский публицист.

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Американская газета The Washington Post 31 января сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о ней может быть отложено на какое-то время. Позднее телеканал CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.