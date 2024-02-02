Полиция Аргентины применила резиновые пули против протестующих

В манифестации принимали участие сотни человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Аргентинская полиция применила резиновые пули против участников антиправительственной акции протеста. Об этом ТАСС рассказала одна из пострадавших.

"Внезапно появилась федеральная полиция на мотоциклах и начали стрелять резиновыми пулями. Я как раз рассказывала в этот момент девушке, что против нас часто применяли резиновые пули в 90-е", - сказала участница манифестации, у которой на ногах были видны несколько ран от пуль.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались после того, как колонна манифестантов вышла на проезжую часть. Для того, чтобы оттеснить участников акции на тротуары и площадь, полиция и жандармерия также применила дубинки, слезоточивый газ и водомет.

В акции протеста принимали участие сотни человек. Часть манифестантов остается перед зданием Конгресса. Телеканал TN еще перед началом столкновений сообщил об одном задержанном.

Акция протеста проходит в то время, как в Конгрессе с 31 января обсуждается законопроект с пакетом реформ, которые представило правительство. Накануне перед зданием парламента также прошла манифестация, во время которой стражи порядка применили слезоточивый газ. Были задержаны пять человек.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.