2 февраля, 00:44

США заявили, что модернизация ядерного арсенала страны идет по графику

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби уточнила, что за 2023 год для Минобороны поставили более 200 модернизированных вооружений

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Модернизация американского ядерного арсенала идет в соответствии с графиком и нужными темпами. Об этом заявила в четверг руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

"Только за последний год НУЯБ поставило Министерству обороны более 200 модернизированных вооружений. Ни у кого не должно быть сомнений - НУЯБ проводит модернизацию нашего арсенала в соответствии с графиком и нужными темпами", - подчеркнула Хруби, выступая на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания в Вашингтоне.

Вместе с тем она выразила мнение, что американскому ядерному военному комплексу необходимо "оживить старую инфраструктуру и поспевать за развитием технологий". "Крайне важно восстановить нашу национальную ядерную инфраструктуру, развернутую в основном во время [реализации] проекта "Манхэттен" [по созданию ядерного оружия в 1940-х годах] и после Второй мировой войны, чтобы создать современную, полностью боеспособную структуру, которая была бы гибкой и устойчивой на протяжении ближайших 50 лет или более", - сказала Хруби.

Глава НУЯБ напомнила, что США в октябре объявили о планах начала производства новой модификации ядерной бомбы B61 под обозначением B61-13. "Это оружие заменит некоторые имеющиеся в арсенале B61-7 и будет так же безопасно в эксплуатации, надежно и точно, как B61-12, при этом будет способно поражать большую площадь и более труднодоступные цели", - заявила Хруби. По ее словам, США сократят производство бомб предыдущей модификации B61-12 на количество выпускаемых B61-13, поэтому число боезарядов, стоящих на вооружении, не изменится. 

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